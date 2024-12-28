РИА «Новости»: госдолг США за год вырос на сумму больше всего долга России

Госдолг США за год вырос на 2,4 триллиона долларов. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Общая сумма задолженности превысила 36 триллионов долларов. Для сравнения, заимствования России составляют 286,3 миллиарда — в 126 раз меньше.

Ранее Контрольно-бюджетное управление США обратилось к конгрессу с призывом отменить законодательно установленный потолок госдолга и привязать объем заимствований к изменениям доходов и расходов правительства. По его мнению, дефолт повлечет за собой серьезные последствия не только для страны, но и для всего мира.

В конце ноября Япония и Китай — крупнейшие держатели американского госдолга — начали распродажу значительной части облигаций США. Японцы продали ценные бумаги на 61,9 миллиарда долларов, а китайцы — на 51,3.