Минэнерго Молдавии обсудило долги с «Газпромом»

Глава Минэнерго Молдавии Виктор Парликов обсудил с главой «Газпрома» Алексеем Миллером долги «Молдовгаза». Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Собеседники договорились продолжить консультации для урегулирования задолженности перед российским холдингом.

«Стороны обсудили поставки природного газа в Молдавию, включая Приднестровский регион, после 1 января в контексте возможного прекращения транзита через Украину», — добавили в Минэнерго.

Также на встрече представили новых членов совета директоров АО «Молдовгаз». В их числе: новый председатель совета компании Дорин Юнгхету и кандидат на должность вице-президента Вадим Чебан.

Ранее Молдавия попросила «Газпром» внести ясность по поставкам голубого топлива через территорию Украины.