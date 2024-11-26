Минэнерго Молдавии обсудило долги с «Газпромом»

Глава Минэнерго Молдавии Виктор Парликов обсудил с главой «Газпрома» Алексеем Миллером долги «Молдовгаза». Об этом сообщила пресс-служба министерства.
Собеседники договорились продолжить консультации для урегулирования задолженности перед российским холдингом.
«Стороны обсудили поставки природного газа в Молдавию, включая Приднестровский регион, после 1 января в контексте возможного прекращения транзита через Украину», — добавили в Минэнерго.
Также на встрече представили новых членов совета директоров АО «Молдовгаз». В их числе: новый председатель совета компании Дорин Юнгхету и кандидат на должность вице-президента Вадим Чебан.
Ранее Молдавия попросила «Газпром» внести ясность по поставкам голубого топлива через территорию Украины.
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