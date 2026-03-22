Милорад Додик посетит Москву на День Победы

Лидер правящей в Республике Сербской Боснии и Герцеговины партии Милорад Додик приедет в мае в Россию. Он планирует посетить Москву и Санкт-Петербург. Об этом политик рассказал в эфире Радио и телевидения Республики Сербской.

Он уточнил, что приедет на торжества в честь 81-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

«Буду 9 мая на военном параде в Москве, в конце месяца снова посещу Москву и Санкт-Петербург», — подчеркнул он.

В Россию Додик приезжает не в первый раз.

Ранее о планах посетить Россию на 9 Мая заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Он уточнил, что хочет побывать на мероприятиях, посвященных победе над фашизмом. Российская сторона выразила готовность принять словацкого политика и подтвердила, что визит Фицо уже согласовали.