Россия примет Фицо на торжествах по случаю 81-й годовщины Победы

Российская сторона подтвердила готовность принять премьер-министра Словакии Роберта Фицо 9 мая для участия в торжествах по случаю Дня Победы. Об этом РИА «Новости» сообщил посол Российской Федерации в республике Сергей Андреев.

Торжества посвятят 81-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Дипломат уточнил, что приглашение словацкому политику действительно и уже согласовано.

Ранее сам Фицо заявил, что планирует приехать в российскую столицу в День Победы. В прошлом году премьер Словакии также присутствовал на параде в Москве и уже тогда говорил о готовности посетить его в будущем году.