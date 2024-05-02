Милитаризация в Польше. Политолог оценил последствия для России | 360°

Эксклюзив 02 мая 2024, 00:13 Милитаризация в Польше. Политолог оценил последствия для России Политолог Журавлев назвал серьезной опасностью появление ЯО в Польше

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Польша продолжает наращивание военной мощи. Когда страна становится экономически сильной, но ей не жалко своего народа, происходят именно такие вещи, считает научный руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев. Как действия поляков повлияют на Россию, эксперт рассказал ведущей Елене Кононовой в стриме 360.ru.

Польша обладает действительно сильной экономикой относительно других соседних стран. Государство уже говорило о том, что сменит Германию во главе Европы, напомнил эксперт.

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«И тут им хочется еще и в военной мощи себя показать. Благо, что есть страны, существование которых Польша признает с большой ухмылкой. Я имею ввиду Литву, Белоруссию и Украину. Польша видит себя в границах Польши XVII века, когда все эти страны входили в состав Польши. И для того, чтобы обосновать свои претензии до великой державы, им нужна армия», — отметил Журавлев.

Что касается ядерного оружия — это серьезная опасность, добавил политолог. Наличие ЯО на польской территории означает, Белоруссии и западной части РФ потребуются российские ядерные силы, поскольку паритет является основой безопасности.

«А это деньги, это силы, это время, это сами ядерные установки, потому что их надо где-то взять и куда-то передвинуть. И расчет, я думаю, с ядерным оружием как раз на то, что это заставит Россию дополнительные усилия применить — „авось надорвется“», — заключил Журавлев.

Армия Польши уже в мае собирается устроить масштабную переброску военной техники на север страны, в районы, расположенные у границы с Калининградской областью. Польское командование связало это с учениями Североатлантического альянса.