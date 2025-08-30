Итальянские солдаты не отправятся на Украину, потому что Россия не представляет угрозы. Настоящие проблемы создают мигранты, заявил на выступлении в резиденции Палаццо Киджи вице-премьер Италии Маттео Сальвини. Об этом сообщило издание IL Fatto Quotidiano .

«Мы не отправим ни одного нашего мужчину или женщину воевать на Украину. Мы не воюем с Россией. Если уж на то пошло, проблемы Италии исходят не от маловероятного вторжения российских танков, а от наших южных границ», — сказал он.

Сальвини напомнил о нелегальной миграции. Настоящей проблемой, по его словам, является то, что среди проникших в страну иностранцев есть экстремисты. Италия, по словам вице-премьера, выступает против вооруженного конфликта.

Ранее итальянское издание L`Antidiplomatico обрушилось на лидеров Евросоюза за срыв мирных инициатив по Украине. Они продолжили вести себя так же воинственно, как до саммита на Аляске.