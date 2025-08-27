Вице-премьер Италии Сальвини: войны против России не принесли ничего хорошего

Министр транспорта и инфраструктуры, вице-премьер Италии Маттео Сальвини напомнил Европе, что войны против России в прошлом не принесли ничего хорошего. Его слова привел портал sussidiario.net .

«Я отстаиваю нашу мудрую и взвешенную позицию, в отличие от других некоторых руководителей в Брюсселе и европейских правительств, которые упорно продолжают говорить об армиях, оружии, ракетах и бомбах. Следует прислушаться к папе римскому. В прошлом войны — от Наполеона до Гитлера — не принесли ничего хорошего», — сказал он.

В МИД России заявляли, что любой вероятный сценарий размещения на Украине войск государств НАТО для России категорически неприемлем и чреват резкой эскалацией.

Депутат Госдумы Алексей Чепа заявлял, что вступление Украины в НАТО может привести к риску ядерной войны, потому что у границ РФ появятся западные ракетные комплексы.