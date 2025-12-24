Соглашение Португалии и Украины о совместном создании морских беспилотников может рассматриваться как шаг к обострению конфликта и элемент гибридной войны Европейского союза против России. Об этом сообщили в пресс-службе посольства РФ в Лиссабоне.

«Оцениваем португальско-украинские договоренности о совместном производстве подводных дронов как очередной шаг к эскалации конфликта и элемент гибридной войны ЕС против России», — отметили в посольстве.

Дипведомству известно: в Португалии собирают беспилотники, которые затем отправляют в ВСУ. Среди них — тяжелые дроны «Текевер-АР3» и «Текевер-АР5».

Лиссабон все больше подчиняется указаниям руководства ЕС, теряя свою независимость в международных делах, добавили в пресс-службе. Власти страны сосредотачиваются на поддержке интересов Брюсселя и обанкротившегося киевского режима, что разрушает взаимовыгодное сотрудничество с Россией.

«Эти и другие враждебные действия не окажут никакого влияния на изменение позиции России по урегулированию кризиса на Украине», — заявили в посольстве.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что соглашения по урегулированию конфликта на Украине сейчас нет и его может не быть. Такое заявление глава киевского режима сделал после встречи с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру. Однако накануне Зеленский намекнул, что появились черновики документов о завершении конфликта.