МИД заявил о трех задержанных в Чаде россиянах и одном белорусе

МИД рассказал о мерах по освобождению задержанных в Чаде россиян и белоруса

В число задержанных в аэропорту Чада, кроме социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана, также вошли еще один россиянин по фамилии Царев и гражданин Белоруссии Денисевич. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел России.

В ведомстве уточнили, что власти африканской страны задержали иностранцев в период с 19 по 21 сентября.

«Посольство России в Республике Чад незамедлительно связалось с местными органами для прояснения ситуации. По линии МИД России предприняты необходимые шаги в интересах скорейшего освобождения россиян и белоруса», — заявили в пресс-службе.

В МИД добавили, что находятся в постоянном контакте с властями Чада, а также послом республики в Москве.

О задержании российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана в аэропорту столицы Чада Нджамене стало известно в минувшее воскресенье, 22 сентября. По словам коллег россиян, до этого проблем с работой в африканских странах у социологов не было.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что посольство в Нджамене вступило в контакт с властями африканской страны для выяснения всех обстоятельств задержания соотечественников.

Для Шугалея и Суэйфана это не первое задержание в Африке. С мая 2019 года по декабрь 2020-го они провели в ливийской тюрьме по подозрению во вмешательстве в президентские выборы.