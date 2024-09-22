Посольство выяснит обстоятельства задержания россиян в Чаде

Российское посольство в Чаде поддерживает контакты с местными властями после задержания социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана, рассказала РИА «Новости» официальный представитель МИД Мария Захарова. Дипломаты выяснят причины задержания россиян.

«Посольство находится на связи с местной стороной для прояснения ситуации», — заявила Захарова.

Шугалея и Суэйфана задержали в Нджамене еще 19 сентября. Социологи сообщили, что в аэропорту их не пропустили через границу, после этого Шугалей больше не выходил на связь. По словам коллег российских специалистов, они уже бывали в Чаде, и у местных властей к ним никогда не было вопросов.