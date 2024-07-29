МИД Турции предупредил Нетаньяху об участи Гитлера

МИД Турции: конец Нетаньяху будет таким же, как у Гитлера

Жизнь премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху закончится так же, как и лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера. Такое заявление сделали в МИД Турции в социальной сети X .

«Конец геноцидального Нетаньяху будет таким же, как у геноцидального Гитлера. Те, кто пытается уничтожить палестинцев, ответят за свои деяния так же, как и устроившие геноцид нацисты», — указали в дипведомстве.

В МИД Турции добавили, что человечество будет на стороне палестинцев. Израилю не удастся уничтожить их.

Ранее министр иностранных дел Хакан Фидан прокомментировал в сети X высказывание президента Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что республика может «войти в Израиль, как в Ливию и Карабах». Глава МИД назвал президента Турции «голосом совести человечества».

Накануне ряд СМИ обратил внимание на некрасивый инцидент, когда Эрдоган ударил по лицу мальчика за то, что тот не поцеловал ему руку. Скандальная ситуация произошла на церемонии вручения ключей от квартир пострадавшим от землетрясения в Ризе.