Эрдоган дал пощечину мальчику за отказ целовать руку

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал пощечину мальчику, который не выразил свое почтение и не поцеловал руку главы государства. Об этом сообщила газета Cumhuriyet .

Эрдоган выступал в Ризе на церемонии вручения ключей от квартир пострадавшим при землетрясении. На сцену вышли несколько детей, чтобы получить ключи. Один из них подошел к Эрдогану и пожал ему руку. В ответ на это турецкий лидер шлепнул ребенка по лицу, а стоящий рядом мужчина объяснил мальчику, что ему необходимо сделать. После этого мальчик поцеловал руку.

Ранее Эрдоган объявил, что ждет извинений от главы Палестинской национальной администрации Махмуда Аббаса, который проигнорировал его приглашение и не стал выступать в парламенте. Он отметил, что в Турции ждали приезда чиновника из Палестины.

Турецкий лидер также прокомментировал речь премьера Израиля Биньямина Нетаньяху в конгрессе США. Он отметил, что американцы аплодировали «маньяку-Гитлеру». Эрдоган также назвал власти США беспринципными.