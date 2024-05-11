МИД связал остановку работы финских предприятий с русофобской повесткой | 360°

Мир 11 мая 2024, 13:01 МИД связал остановку работы финских предприятий с русофобской повесткой МИД России: финские предприятия останавливают работу из-за русофобской повестки РИА «Новости»

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Русофобская повестка внешней политики Финляндии стала причиной того, что многие промышленные предприятия в республике приостанавливают работу, а туристический бизнес начал нести большие убытки. Об этом ТАСС сообщил директор второго европейского департамента МИД России Сергей Беляев.

«В этой стране русофобскую повестку в значительной степени подогревают те, кто призывает потуже затягивать пояса ради солидарности с нынешним неонацистским режимом на Украине», — отметил он.

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Директор департамента добавил, что в Финляндии игнорируют остановку промышленных предприятий из-за отсутствия доступности российского рынка сбыта и российского сырья, а также большие убытки туристического бизнеса из-за закрытия границ с Россией

Ранее Беляев сообщил, что новым финским послом в России станет Марья Лиивала. По его словам, дипломат является опытным и высококвалифицированным специалистом, при которой страны развивали взаимовыгодные отношения.