11 мая 2024, 13:01
МИД связал остановку работы финских предприятий с русофобской повесткой
МИД России: финские предприятия останавливают работу из-за русофобской повестки
Русофобская повестка внешней политики Финляндии стала причиной того, что многие промышленные предприятия в республике приостанавливают работу, а туристический бизнес начал нести большие убытки. Об этом ТАСС сообщил директор второго европейского департамента МИД России Сергей Беляев.
«В этой стране русофобскую повестку в значительной степени подогревают те, кто призывает потуже затягивать пояса ради солидарности с нынешним неонацистским режимом на Украине», — отметил он.
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Директор департамента добавил, что в Финляндии игнорируют остановку промышленных предприятий из-за отсутствия доступности российского рынка сбыта и российского сырья, а также большие убытки туристического бизнеса из-за закрытия границ с Россией
Ранее Беляев сообщил, что новым финским послом в России станет Марья Лиивала. По его словам, дипломат является опытным и высококвалифицированным специалистом, при которой страны развивали взаимовыгодные отношения.
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