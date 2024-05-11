МИД раскрыл подробности назначения нового посла Финляндии в России | 360°

Мир 11 мая 2024, 09:43 МИД раскрыл подробности назначения нового посла Финляндии в России МИД: новым послом Финляндии в России станет Марья Лиивала

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Новым послом Финляндии в России станет Марья Лиивала. Об этом ТАСС рассказал директор второго европейского департамента Сергей Беляев.

«Это решение могло быть принято исключительно после согласия российской стороны», — отметил он.

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Беляев назвал Лиивалу высокопрофессиональным и опытным дипломатом.

«Она неоднократно трудилась в финской дипломатической миссии в Москве, содействовала развитию взаимовыгодных отношений России и Финляндии», — добавил директор департамента МИД.

Министр обороны Финляндии Антти Хяккинен заявлял, что страна вновь откроет закрытую с осени 2023 года границу с Россией в случае принятия законодательства о беженцах. Он объяснял, что норма закона ограничит выдачу убежища просителям, которые прибудут с российской стороны.

Президент республики отмечал, что политического диалога с Россией в настоящее время нет, но признал, что вести его необходимо.