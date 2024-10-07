Нарышкин заявил о данных причастности США и Британии к подрыву «СП»

Полученные Службой внешней разведки сведения указали на прямое участие в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» Великобритании и США. Об этом заявил директор ведомства Сергей Нарышкин на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств — участников СНГ в Астане. Полный текст его выступления опубликовали на сайте СВР .

Нарышкин напомнил, что западные спецслужбы все еще продолжают расследование диверсий, которые произошли в сентябре 2022 года. Но рассчитывать на то, что настоящие виновники понесут заслуженное наказание, не приходится.

«Западные СМИ пытаются возложить ответственность на группу украинских подводников-любителей, которые якобы действовали самостоятельно. Такая версия рассчитана на наивного обывателя. СВР располагает достоверной информацией о прямой причастности США и Великобритании к этому крупнейшему теракту», — заявил глава спецслужбы.

Он подчеркнул, что располагает доказательствами об участии в подрывах газопроводов профессиональных диверсантов из западных стран. По словам Нарышкина, все они действовали с одобрения американской администрации, которая поставила перед собой цель прекратить сотрудничество европейских стран и России.

По его словам, американцы понимали, что не смогут заставить европейцев добровольно отказаться от российского газа, выгодного для их экономики. Поэтому газопроводы уничтожили взрывами.

В конце сентября депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре выступил с предложением отремонтировать поврежденные взрывами газопроводы Северный поток» и «Северный поток — 2». Он пояснил, что без поставок российского энергоносителя промышленность Германии стагнирует.