МИД России заявил о переходе Киева к практическим действиям против Белоруссии

Галузин об ударе дрона по автобусу из Белоруссии: угрозы Киева перешли в теракты

Власти Украины сменили враждебную риторику в адрес Белоруссии на практические действия. Такую оценку в интервью RTVI дал удару беспилотника ВСУ по автобусу с гомельскими школьниками в Брянской области заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.

Он напомнил, что белорусский МИД сразу же выступил с заявлением, в котором назвал атаку на автобус терактом и заявил решительный протест киевскому режиму с требованием наказать виновных. Министерство иностранных дел России поддержало белорусских коллег.

«Такими своими действиями, целенаправленным убийством мирных граждан, <...> киевский режим показал, что он, так сказать, от вербальных угроз в адрес Белоруссии <…> перешел к практическим действиям», — заявил Галузин.

Украинский БПЛА атаковал автобус со школьниками из Гомельской области 18 июня. На месте от полученных травм умерла женщина, сопровождавшая детей. Ранения различной степени тяжести получили шесть несовершеннолетних и двое взрослых. Потерпевшими по уголовному делу о теракте стали 41 человек.