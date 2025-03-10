Представителя британского посольства вызвали в МИД

МИД России вызвал представителя посольства Великобритании. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

«В связи с лишением аккредитации за признаки разведывательной деятельности в МИД России вызван представитель посольства Великобритании в Москве», — пояснили в министерстве.

Ранее оперативники ФСБ России в ходе контрразведывательной работы выявили незаявленное разведприсутствие Великобритании под прикрытием национального посольства в Москве.

Силовики выяснили, что второй секретарь посольства Алкеш Одедра и Майкл Скиннер — супруг первого секретаря политического отдела посольства Табасум Рашид — при получении разрешения на въезд в России намеренно указали ложные данные, чем нарушили законодательство.

На указанном основании МИД принял решение о лишении Одедры и Скиннера аккредитаций, их обязали покинуть Россию в двухнедельный срок.