МИД России вручил ноту послу Молдавии

Чрезвычайного и полномочного посла Молдавии в России Лилиана Дария 5 марта вызвали в МИД. Об этом сообщили на сайте министерства.

Российские дипломаты выразили недоумение из-за того, что у посла в Молдавии Олега Озерова до сих пор не приняли верительные грамоты.

«Послу Молдавии был передан текст Венской конвенции и вручена вербальная нота с требованием разъяснения причин нарушения молдавской стороной ее положений», — уточнили в МИД.

Речь идет о нарушениях в части единообразия практики, применяемой в отношении глав диппредставительств, и очередности вручения ими верительных грамот.

Ранее российская сторона получила ноту посольства Швеции после того, как фасад здания дипмиссии в Москве забросали бутылками с краской. Хулиганов поймали в ноябре прошлого года, шведское посольство попросило сообщить дипломатам о расследовании в отношении злоумышленников.