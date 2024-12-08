МИД получил ноту из-за нападения подростков с краской на посольство Швеции в России

Российская сторона получила ноту посольства Швеции в связи с тем, что фасад дипмиссии в Москве забросали бутылками с краской. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Несколько молодых людей 28 ноября облили краской здание шведской дипмиссии. Полиция задержала хулиганов на месте преступления. Посольство Швеции попросило сообщить дипломатам о ходе расследования в отношении задержанных.

Российская сторона подтвердила, что соблюдает обязательства Венской конвенции о дипломатических сношениях и предпринимает все меры, чтобы защитить помещения представительства от вторжений и нанесения ущерба. В МИД добавили, что должным образом отреагируют на случившееся.

«Российские правоохранительные органы <…> оперативно пресекают хулиганские действия и привлекают правонарушителей к административной ответственности в соответствии с действующим законодательством», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее злоумышленники с помощью дрона сбросили краску на посольство России в Швеции. С мая 2024 года вандалы атаковали диппредставительство 10 раз.