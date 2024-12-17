Запад проигнорировал убийство начальника войск радиационной, химической и биологической защиты генерала Игоря Кириллова и его помощника в Москве. Представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале обвинила союзников киевского режима в укрывательстве преступлений.

«Теракт в Москве стал продолжением и развитием той спирали одобрения Западом военных преступлений боевиков киевского режима, которую они раскручивали все эти годы», — заявила она.

Захарова обратила внимание, что с момента взрыва прошел день, однако на Западе о нем написали лишь два СМИ — Financial Times и «Би-би-си». По ее мнению, они выступили в качестве пресс-службы Службы безопасности Украины, заявив, что Кириллов якобы являлся законной целью.

Имя генерала появилось в базе сайта «Миротворец» 2,5 года назад. Захарова заявила, что этот реестр контролировался США и назвала его перечнем целей для покушений. Туда же вошли убитые журналисты Дарья Дугина и Владлен Татарский, а также выживший писатель Захар Прилепин.

Убийство генерала Кириллова произошло ранним утром 17 декабря. Агентство Reuters сообщило о причастности украинских спецслужб.