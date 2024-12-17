Убийство генерала Кириллова назвали терактом

Председатель комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин счел терактом гибель начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игоря Кириллова. Этим мнением депутат поделился с Lenta.ru .

«Предстоит еще выяснить все обстоятельства произошедшего, но, на мой взгляд, очевидно, что это теракт», — сказал Швыткин.

По его мнению, Игорь Кириллов как человек, участвовавший в разработке новейших видов вооружения, должен был передвигаться по городу с «соответствующей федеральной службой охраны».

Взрыв, при котором погибли Кириллов и его водитель, прогремел утром 17 декабря. Как стало известно 360.ru, в результате ЧП рухнуло подъездное остекленение с первого по третий этаж. Также пострадали два автомобиля, припаркованные рядом.

Причиной случившегося стало взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший недалеко от входа в подъезд.

На место трагедии прибыла инженерно-саперная служба.