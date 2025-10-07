МИД России предупредил о последствиях присутствия третьих стран в Афганистане
Лавров: присутствие в Афганистане третьих стран может привести к конфликтам
Силовое присутствие внерегиональных игроков в Афганистане рискует спровоцировать новые конфликты. Об этом на открытии VII заседания Московского формата консультаций по Афганистану заявил глава МИД Сергей Лавров, его слова привело РИА «Новости».
Министр подтвердил неприемлемость размещения военной инфраструктуры на территории Афганистана как со стороны соседних государств, так и третьих стран.
«Силовое присутствие внерегиональных игроков способно привести к новым конфликтам и дестабилизации», — отметил он.
Лавров добавил, что Западу необходимо скорректировать конфронтационный курс в отношении Афганистана, а также возместить нанесенный экономике страны ущерб и взять ответственность за ее восстановление.
Ранее американские СМИ расценили планы президента США Дональда Трампа вернуть под контроль авиабазу Баграм как повторное вторжение в Афганистан.