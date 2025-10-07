МИД России предупредил о последствиях присутствия третьих стран в Афганистане

Лавров: присутствие в Афганистане третьих стран может привести к конфликтам

Силовое присутствие внерегиональных игроков в Афганистане рискует спровоцировать новые конфликты. Об этом на открытии VII заседания Московского формата консультаций по Афганистану заявил глава МИД Сергей Лавров, его слова привело РИА «Новости» .

Министр подтвердил неприемлемость размещения военной инфраструктуры на территории Афганистана как со стороны соседних государств, так и третьих стран.

«Силовое присутствие внерегиональных игроков способно привести к новым конфликтам и дестабилизации», — отметил он.

Лавров добавил, что Западу необходимо скорректировать конфронтационный курс в отношении Афганистана, а также возместить нанесенный экономике страны ущерб и взять ответственность за ее восстановление.

Ранее американские СМИ расценили планы президента США Дональда Трампа вернуть под контроль авиабазу Баграм как повторное вторжение в Афганистан.