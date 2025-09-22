Планы Трампа вернуть военную базу в Афганистане сочли повторным вторжением

Reuters: план Трампа по Баграму может выглядеть как вторжение в Афганистан

Планы президента США Дональда Трампа о возвращении под контроль авиабазы Баграм могут выглядеть как повторное вторжение американских войск в Афганистан. Об этом агентству Reuters заявили чиновники.

Один из них отметил, что у Белого дома нет активных планов захвата Баграма, но любые усилия по возвращению базы под контроль США будут значительными. Для захвата и удержания объекта понадобятся десятки тысяч солдат, дорогие работы по ремонту и большие усилия по расчистке и удержанию обширного периметра вокруг базы.

Также могут возникнуть проблемы с материально-техническим обеспечением, так как объект будет «изолирован анклавом США в стране, не имеющей выхода к морю».

Высокопоставленный чиновник Пентагона отметил, что в возвращении Баграма нет особого военного преимущества.

«Риски в некотором роде перевешивают преимущества», — сказал он.

Накануне у ворот военной базы в уезде Баграма прогремел мощный взрыв. Подробности не разглашались.