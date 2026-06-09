ЕК предложила включить патриарха Кирилла в 21-й пакет санкций

Еврокомиссия предложила включить патриарха Московского и всея Руси Кирилла в новый пакет санкций против России. Об этом сообщил телеканал Euronews со ссылкой на трех дипломатов.

Имя главы Русской православной церкви вошло в перечень персональных ограничений, подготовленный в рамках 21-го пакета санкций ЕС. При этом окончательное решение пока не приняли, поскольку для утверждения санкций требуется единогласная поддержка всех 27 стран Евросоюза.

Аналогичную инициативу уже рассматривали в 2022 году, однако тогда ее заблокировала Венгрия. Источники телеканала не исключают, что в ходе нынешних переговоров отдельные фамилии могут исключить из списка для достижения консенсуса между государствами-членами ЕС.

После начала боевых действий на Украине санкции против патриарха Кирилла уже ввели ряд западных стран, включая Канаду, Великобританию, Чехию и Литву.

Предложения по 21-му пакету ограничительных мер против России сегодня представила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.