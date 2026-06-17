МИД России оценил перспективы Узбекистана на вступление в ЕАЭС

Евразийский экономический союз готов рассмотреть заявку Узбекистана на полноправное членство в кратчайшие сроки, если страна решит ее направить. Об этом «Известиям» заявил замглавы МИД России Александр Панкин.

«Если Узбекистан направит заявку, думаю, ее удовлетворят в соответствии с процедурой в максимально короткие сроки», — подчеркнул дипломат.

В ЕАЭС входят Россия, Киргизия, Белоруссия, Казахстан и Армения. В статусе государств-наблюдателей в настоящее время находятся Узбекистан, Молдавия, Куба и Иран.

Президент России Владимир Путин заявлял, что страна честно ведет диалог с партнерами по ЕАЭС, в том числе по вопросам утилизационного сбора на автомобили. По его словам, иногда присутствуют нестыковки, споры или какие-то взаимные претензии, но это рабочий процесс.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев называл Россию давно проверенным партнером для республики.