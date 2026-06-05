Мирзиеев назвал Россию проверенным временем партнером для Узбекистана

Россия для Узбекистана давно стала большим, чем сосед по региону, — она является проверенным партнером и союзником. Об этом на пленарном заседании ПМЭФ-2026 заявил президент республики Шавкат Мирзиеев.

«Россия для Узбекистана — больше, чем сосед по региону. Это наш проверенный временем стратегический партнер и союзник. Сегодня наши отношения вступили в новую эру», — отметил президент Узбекистана.

Он добавил, что сотрудничество между двумя соседними странами стало многоуровневым и разноплановым, пройдя путь от простой торговли к сложным индустриальным и технологическим связям и совместному производству.

Накануне Путин и Мирзиеев дали старт строительству первого энергоблока интегрированной АЭС в Джизакской области республики. Российский лидер назвал это флагманским и высокотехнологичным проектом, который свидетельствует о союзнических отношениях двух стран, и «разрешил» заливку бетона первого энергоблока АЭС.