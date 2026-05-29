Путин: диалог с партнерами по ЕАЭС по утильсбору открытый и честный

Россия ведет диалог по утильсбору с партнерами по ЕАЭС открыто и по-честному, и никогда не ограничивала поставки товаров. Об этом заявил журналистам в Астане президент РФ Владимир Путин, его слова передал ТАСС .

«Мы ведем этот диалог открыто, по-честному, показываем, что есть угроза крупномасштабной сборки на территории третьих стран. <…> Делаем это в открытую, по-честному, прозрачно. Могут быть какие-то нестыковки, какие-то взаимные претензии, споры, но это рабочий пафос», — пояснил президент.

В Казахстане с 7 мая 2026 года вступили в силу новые ставки утилизационного сбора для автомобилей из России и Белоруссии. Это приведет к подорожанию популярных моделей, дилеры уже начали пересматривать свои планы по поставкам, а потенциальные покупатели — искать альтернативы.