МИД России отправил финским дипломатам необычный подарок

МИД России подготовил для посольства Финляндии особый новогодний подарок. Им станет книга о шведской и финской русофобии, которую перевели на финский язык, сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

«Сегодня дипломатической нотой передадим в посольство Финляндской Республики в России переведенное на финский язык издание — „Черная книга. Краткая история шведской и финской русофобии“», — отметила она.

Дипломат подчеркнула, что в книге приведено более 100 страниц фактов и свидетельств. Она призвана напомнить и предоставить сведения, которые должны быть известны всем, но особенно — представителям официальных структур.

По словам Захаровой, этим жестом МИД решил поддержать Деда Мороза, у которого затруднен путь в Финляндию из-за ограничений на границе

Такой «полезный гостинец» дипломат объяснила тем, что в 2025 году официальные лица Финляндии позволяли себе говорить много несуразностей в адрес России.

Ранее финские граждане обвинили Россию в росте числа погибших северных оленей. В Ассоциации оленеводов Финляндии заявили, что это связано с волками, которые якобы пересекают российскую границу.