МИД России осудил разрешение европейского суда преследовать за материалы RT

Фото: РИА «Новости»

Европейский суд счел правомочным уголовное преследование за распространение материалов RT и других российских медиа. Это решение попирает фундаментальные права человека, в том числе право на доступ к информации и свободу мнений, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

«Данный вердикт является еще одним наглядным примером имитации Евросоюзом правосудия, призванной заретушировать перерождение блока в пространство жесточайшей политической цензуры, юридического произвола и лицемерия», — добавила она.

Захарова призвала профильные структуры оценить скатывание ЕС в тоталитаризм и разрушение демократических основ общества.

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала, что регулярно получает угрозы и пережила три покушения.

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