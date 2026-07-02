МИД России осудил разрешение европейского суда преследовать за материалы RT
Европейский суд счел правомочным уголовное преследование за распространение материалов RT и других российских медиа. Это решение попирает фундаментальные права человека, в том числе право на доступ к информации и свободу мнений, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.
«Данный вердикт является еще одним наглядным примером имитации Евросоюзом правосудия, призванной заретушировать перерождение блока в пространство жесточайшей политической цензуры, юридического произвола и лицемерия», — добавила она.
Захарова призвала профильные структуры оценить скатывание ЕС в тоталитаризм и разрушение демократических основ общества.
Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала, что регулярно получает угрозы и пережила три покушения.