Работа журналиста всегда связана с риском для жизни со стороны врагов. Об этом в интервью программе «Расширяя горизонты» китайского портала «Гуаньча» рассказала главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Она подчеркнула, что после начала специальной военной операции стала регулярно получать угрозы, а также пережила три покушения. Только накопленный опыт работы военным корреспондентом помог продолжить работу.

«Угрозы мне поступают ежеминутно. На меня было три покушения, одно из них — беспилотником», — заявила Симоньян.

Журналист добавила, что еще две попытки ее ликвидации предотвратили российские спецслужбы.

Симоньян отметила, что привыкла к тому, что профессия журналиста связана с повышенным риском для жизни, но отказываться от своей работы не станет.

«На войне как на войне. Мне привычно, что это моя профессия и она связана с повышенным риском для жизни», — пояснила главный редактор RT.

Журналист и телеведущий Владимир Соловьев в конце мая заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский лично одобрил убийство Симоньян. Только благодаря усилиям российских спецслужб покушение предотвратили.