МИД России осудил атаку боевиков на аэропорт в столице Нигера
Захарова: Россия обеспокоена нападением боевиков на аэропорт Ниамея в Нигере
Россия обеспокоена террористической атакой на аэропорт Ниамея 18 июня и осуждает вылазку боевиков в столице Нигера. Об этом заявила представитель МИД Мария Захарова, ее слова привела пресс-служба ведомства.
«Решительно осуждаем вылазку террористов, пытающихся подорвать стабильность Конфедерации государств Сахеля. Выражаем солидарность с народом и руководством Нигера во главе с президентом Абудрахманом Чиани», — подчеркнула дипломат.
Захарова добавила, что военнослужащие Нигера отразили атаку антиправительственных сил, нападавших взяли в плен или уничтожили.
«По информации Министерства национальной обороны, речь идет о действовавших в интересах Франции вооруженных наемниках», — заключила она.
В феврале глава военного штаба Нигера Амаду Ибро объявил о полноценном вступлении государства в войну против Франции. Он уличил в республику в намерении начать боевые действия против африканской страны.