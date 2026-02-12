Начальник военного штаба президента Нигера генерал Амаду Ибро заявил о вступлении страны в войну с Францией. Об этом сообщил Jeune Afrique .

«Знайте, мы идем на войну с Францией, мы не были в состоянии войны, теперь мы идем на войну с Францией», — сказал Ибро.

Он уличил Париж в намерении начать военные действия против Нигера и объявил мобилизацию.

Франция категорически отвергла обвинения. Официальный представитель Генштаба французских вооруженных сил полковник Гийом Верне заявил, что о французском вмешательстве в Нигере не может быть и речи.

Ранее Служба внешней разведки России сообщила, что Франция поддерживает террористов в Африке, делая их своими союзниками. Отношения Парижа с бывшими колониями ухудшаются на фоне выхода Мали, Нигера и Буркина-Фасо из ЭКОВАС.

Военный журналист Алексей Борзенков отмечал, что Франция провоцирует конфликты в Африке из-за Украины. По его словам, Макрон пытается вернуть контроль над регионом, организуя перевороты и используя наемников.