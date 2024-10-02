МИД России назвал бессмысленным разговор с США по стратегическим вопросам

Разговор с США по стратегическим вопросам, включая контроль над ядерными вооружениями, бессмыслен и контрпродуктивен. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге .

«На перспективу мы не видим смысла в стратегическом диалоге с Вашингтоном вне комплексной работы над общим снижением уровня конфликтности в отношениях», — подчеркнула она.

Захарова добавила, что основа для равноправного диалога в условиях, когда НАТО пытается нанести России стратегическое поражение, попросту отсутствует, к тому же сами США не проявляют к нему интереса.

Ранее глава МИД Сергей Лавров сравнил попытки воевать с ядерной державой, которой является Россия, с самоубийством.

При этом госсекретарь США Энтони Блинкен утверждает, что Россия не вовремя обновила ядерную доктрину.