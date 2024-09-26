МИД РФ сделал представление послу Узбекистана из-за избиения ребенка в школе

МИД России выразил недовольство послу Узбекистана в Москве Ботиржону Асадову после избиения учительницей мальчика в одной из школ Ташкента. Об этом сообщил ТАСС.

«Соответствующее представление сделали послу Узбекистана», — заявили в публикации.

Подробностей дипломатических переговоров не приводилось.

Представитель МИД России Мария Захарова ранее потребовала у властей Узбекистана дать правовую оценку случаю в ташкентской школе по поводу конфликта между учительницей и учеником. В Сети появилось видео, на котором преподаватель избила школьника, настаивавшего на проведении урока на русском языке.

После этого вице-спикер парламента Узбекистана Алишер Кадиров призвал МИД РФ заниматься своими внутренними делами и перестать заботиться о чужих.