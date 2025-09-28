МИД Польши заявил, что в Киеве обломки ракеты повредили посольство республики

Посольство Польши получило повреждения из-за падения обломков ракеты после якобы ударов ВС России по Киеву. Об этом заявил представитель МИД республики Павел Вронский, сообщил RMF FM .

По словам пресс-секретаря дипведомства, один из элементов ракеты пробил крышу консульского отдела и рухнул в кухонном помещении. Обошлось без пострадавших.

После ЧП специалисты провели предварительную оценку ущерба. Он оказался незначительным и не повлияет на работу консульского отдела в Киеве.

В ночь на 28 сентября серия взрывов прогремела в Киевской и Одесской областях. После этого несколько районов украинской столицы остались без электричества. Обесточенные здания перевели на резервные системы питания.

По данным Минобороны, российские войска нанесли удары по военным заводам и инфраструктуре аэродромов Украины.