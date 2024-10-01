МИД ответил на угрозы Эстонии и Финляндии о перекрытии Финского залива

Россия будет расценивать полную блокаду Финского залива для судоходства как нарушение международного права. Об этом РИА «Новости» заявили в МИД РФ.

Дипломаты прокомментировали угрозы Финляндии и Эстонии перекрыть российским кораблям доступ в акваторию Финского залива.

Во внешнеполитическом ведомстве также подчеркнули, что в нормах международного права нет положений, позволяющих вводить против страны меры по ограничению судоходства.

«Если же речь идет о планах Финляндии и Эстонии установить границы своих прилежащих зон в Финском заливе, то подобный шаг является их суверенным правом», — добавили представители МИД.

По их словам, в этом случае Финляндия и Эстония не имеют права препятствовать российскому судоходству и контролировать его.

Ранее командующий Силами обороны Эстонии Андрус Мерило указал на необходимость перекрыть Финский залив для российского флота. Он предложил разработать вместе с финской стороной схему для полного «запрета» движения кораблей РФ.