МИД назвал отзыв посла ФРГ недружественным шагом | 360°

Мир 08 мая 2024, 18:35 МИД назвал отзыв посла ФРГ недружественным шагом МИД счел антироссийским отзыв посла ФРГ из России после обвинений в кибератаках РИА «Новости»

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Отзыв Германией посла из России на фоне обвинений в кибератаках направлен на разжигание антироссийских настроений, вся ответственность лежит на ФРГ. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Отзыв Германией посла из Москвы — это не более чем очередной недружественный шаг. Он направлен на разжигание в ФРГ антироссийских настроений, которые приведут к последующей деградации двусторонних связей стран. Ответственность, конечно, лежит на немецкой стороне», — подчеркнула она.

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В понедельник, 6 мая, ФРГ отозвала своего посла Александра Ламбсдорффа из России для дальнейших консультаций после обвинения России в якобы кибератаках.

Немецкая сторона утверждает, что российские хакеры в 2023 году якобы провели атаку на системы центрального офиса Социал-демократической партии Германии.