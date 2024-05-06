Германия отозвала посла из Москвы после обвинений в адрес России | 360°

Мир 06 мая 2024, 14:30 Германия отозвала посла из Москвы после обвинений в адрес России МИД Германии отозвал посла для консультаций после обвинений в адрес РФ РИА «Новости»

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Министерство иностранных дел ФРГ отозвало посла в России Александра Ламбсдорффа для консультаций. Причиной такого решения стало обвинение России якобы в кибератаках. Об этом сообщила представитель дипведомства Катрин Дешауэр. Ее процитировало РИА «Новости».

«Было принято решение отозвать посла графа Ламбсдорффа для консультаций в Берлин», — сказала она.

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По ее словам, немецкий посол проведет в Берлине неделю. Затем Ламбсдорфф вернется обратно в Москву.

МИД Германии опубликовал на своем сайте доклад, в котором указано, что кибергруппа АТР28 якобы долгое время использовала уязвимую систему безопасности Microsoft Outlook. По оценке ведомства, благодаря этому хакеры скомпрометировали несколько аккаунтов электронной почты правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

Западные СМИ начали распространять информацию о том, что Россия якобы готовит диверсии в странах ЕС. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал эти обвинения голосовыми.