МИД Латвии внес дуэт «Кролики» в список персон нон грата

Звездам юмористической программы «Аншлаг» Владимиру Данильцу и Владимиру Моисеенко, известным как дуэт «Кролики», запретили въезд в Латвию. Об этом сообщила министр иностранных дел страны Байба Браже в соцсети X .

«Я приняла решение включить Владимира Моисеенко и Владимира Данильца в список персон нон грата и запретить им въезд в Латвию на неопределенный срок», — заявила дипломат.

Браже уточнила, что решение принято на основании латвийского закона об иммиграции. Других подробностей она не привела. Оба артиста являются народными артистами Украины.

Накануне въезд в Европу запретили пяти россиянам «за удары по Киеву».

В феврале глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас заявила, что Еврокомиссия прорабатывает меры, запрещающие всем участникам спецоперации въезд в страны Шенгенской зоны. По ее словам, это касается сотен тысяч российских военных.