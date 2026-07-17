ЕС впервые ввел против России санкции «за удары по Киеву»

Евросоюз впервые ввел против России новый вид санкций с формулировкой «за удары по Киеву». На это указали в заявлении Совета ЕС.

Рестрикции распространили на пятерых россиян и промышленную группу «АБС Электро», которую ЕС обвинил в производстве электронных компонентов для российских беспилотников.

Ограничительные меры ввели в еще начале июля. Они подразумевают запрет на въезд в страны Евросоюза и блокировку активов в Европе.

Ранее стало известно, что в ЕС запретили продавать и рекламировать туры в Россию и ее туристический потенциал. При желании посетить страну европейцам теперь придется самостоятельно готовиться к поездке.