МИД Киргизии призвал граждан временно отказаться от поездок в Россию | 360°

Мир 02 мая 2024, 19:08 МИД Киргизии призвал граждан временно отказаться от поездок в Россию Freepik

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Граждан Киргизии призвали не посещать Россию без веских причин. Об этом сообщила пресс-служба МИД республики.

По данным министерства, это связано с усилением контроля на границе и случаями «массового отказа во въезде в Россию гражданам Киргизии».

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Ранее МИД Таджикистана порекомендовал своим гражданам отказаться от поездок в РФ на всех видах транспорта без острой необходимости.

Граждане Таджикистана столкнулись со сложностями на переходе границы Казахстана с Россией из-за повышенных мер безопасности из-за угроз теракта.