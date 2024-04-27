Пробки на границе России и Казахстана объяснили проверками после «Крокуса» | 360°

27 апреля 2024, 22:06
Пробки на границе России и Казахстана объяснили проверками после «Крокуса»
МИД РФ связал сложности на переходе границы с Казахстаном с угрозами теракта
Граждане Таджикистана столкнулись со сложностями на переходе границы Казахстана с Россией из-за повышенных мер безопасности из-за угроз теракта. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Заявление опубликовали на сайте дипведомства.
«Ситуация на сухопутных участках российско-казахстанской границы связана с повышенными мерами безопасности, которые Россия обязана предпринимать по следам масштабного теракта в „Крокус Сити Холле“ и в связи с сохранением террористической угрозы», — говорится в сообщении.
Реклама
По словам дипломата, сообщения о большом количестве автомобилей, ожидающих проезда чрез границу России и Казахстана, не соответствует действительности. Сейчас их общее число не превышает 30.
Захарова отметила, что более 40% выезжающих иностранцев выезжают из России, чтобы вернуться назад и получить возможность находиться в стране в течение 90 дней.
Ранее гражданам Таджикистана посоветовали временно отказаться от поездок в Россию.
Казахстан
Мария Захарова
Россия
МИД РФ
Таджикистан
Реклама
Реклама