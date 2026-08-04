МИД Казахстана может ввести платные онлайн-разрешения на въезд иностранцев

В Казахстане планируют внедрить систему онлайн-разрешений на въезд в страну иностранцев и лиц без гражданства. Разрешения будут платными, об этом говорится в проекте постановления, размещенном на госпортале «Открытые НПА».

В пояснительной записке авторы законопроекта отметили, что электронные разрешения обеспечат «прозрачность, оперативность и полноту учета» миграционных потоков.

«Дифференциация платы за оформление электронного разрешения позволит аккумулировать сервисные средства для бесперебойного технического обслуживания, модернизации цифровой инфраструктуры и защиты персональных данных», — отметили в пояснении.

Схему планируют вводить поэтапно, с августа по декабрь 2026 года. Это позволит логистическим центрам адаптироваться под новые правила.

В Казахстане началось перемещение военной техники, вооружения и личного состава из-за учения «Батыл тойтарыс — 2026», которое пройдет в августе и сентябре. Перебросом войск займутся эшелоны, автоколонны, а также авиация.