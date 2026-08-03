В Казахстане началась переброска техники для учений «Решительный отпор»

В Казахстане началось перемещение военной техники, вооружения и личного состава. Об этом сообщили в министерстве обороны республики.

Перемещение стартовало из-за учения «Батыл тойтарыс — 2026», которое пройдет в Казахстане в августе и сентябре. Перебросом войск займутся эшелоны, автоколонны, а также авиация.

Участники отработают взаимодействие войск в воздухе, на море, на суше и в киберпространстве. Министерство обороны Казахстана призвало местных жителей сохранять спокойствие.

Недавно президент России Владимир Путин заявил об успешном развитии отношений с Казахстаном. По словам главы государства, они действительно носят стратегический характер.