МИД Германии призвал Путина к переговорам по Украине с участием Европы
Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль обратился к президенту России Владимиру Путину с призывом начать процесс мирных переговоров по Украине с участием Европы. Об этом сообщил немецкий телеканал n-tv.
«Пришло время сесть за стол переговоров», — заявил Вадефуль.
По словам немецкого министра, конфликт достиг той точки, когда его необходимо срочно завершить.
Ранее на встрече с иностранными журналистами на полях ПМЭФ-2026 Путин заявил, что в случае подписания любых документов между Россией и Украиной о завершении конфликта это сделать должны будут только легитимные лица. Вопрос о законности представления Владимиром Зеленским Украины должны решить юристы, подчеркнул российский лидер.
Путин также отметил, что Россия готова договориться с Украиной, при этом взятие контроля над Донбассом и сделка не исключают друг друга. Россия готова разрешить разногласия с Украиной путем договоренностей, достигнутых в Анкоридже. Путин заверил, что готов на компромиссы.