Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль обратился к президенту России Владимиру Путину с призывом начать процесс мирных переговоров по Украине с участием Европы. Об этом сообщил немецкий телеканал n-tv .

«Пришло время сесть за стол переговоров», — заявил Вадефуль.

По словам немецкого министра, конфликт достиг той точки, когда его необходимо срочно завершить.

Ранее на встрече с иностранными журналистами на полях ПМЭФ-2026 Путин заявил, что в случае подписания любых документов между Россией и Украиной о завершении конфликта это сделать должны будут только легитимные лица. Вопрос о законности представления Владимиром Зеленским Украины должны решить юристы, подчеркнул российский лидер.

Путин также отметил, что Россия готова договориться с Украиной, при этом взятие контроля над Донбассом и сделка не исключают друг друга. Россия готова разрешить разногласия с Украиной путем договоренностей, достигнутых в Анкоридже. Путин заверил, что готов на компромиссы.