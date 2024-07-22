МИД Германии начал готовиться к возвращению Трампа в Овальный кабинет

FT: МИД Германии сформировал группу по подготовке к победе Трампа на выборах

МИД Германии сформировал неформальную «кризисную группу» для подготовки к сценарию, при котором Дональд Трамп вновь победит на выборах президента США. Об этом сообщило издание Financial Times .

«В МИД Германии дипломаты из всех сил пытаются подготовиться к сценарию, который многие долгое время считали неправдоподобным», — сообщили авторы статьи.

По их мнению, победа Трампа на выборах будет иметь непредсказуемые последствия для Германии.

Ранее немецкие СМИ сообщили о тайной сделке Германии с действующим президентом США Джо Байденом, накануне объявившим о выходе из предвыборной гонки. По их данным, Байден, чтобы наладить отношения с Германией, пошел на серьезные уступки при строительстве российского газопровода «Северный поток — 2».

Кроме того, недавно канцлер ФРГ Олаф Шольц высказался о размещении в стране американских ракет.