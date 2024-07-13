Шольц назвал цели размещения американских ракет в Германии

Шольц: размещение американских ракет в ФРГ не приведет к эскалации с Россией

Размещение американских ракет в Германии не приведет к эскалации с Россией. Такое заявление, как сообщили «Известия» , сделал канцлер ФРГ Олаф Шольц.

По словам главы немецкого правительства, размещенные в Германии ракеты американского производства США будут действовать в качестве сдерживающего фактора.

«Не будет <…> ни поставок оружия, ни возможности применения оружия, которое приведет к эскалации», — заявил политик.

Он отметил, что эти шаги направлены на сохранение безопасности Германии и всех стран — участниц НАТО.

При этом он подчеркнул, что поставки оружия Украине будут продолжены.

«Мы понимаем, насколько это важно для Украины. Предоставление <…> таких систем как Patriot теперь принесла свои плоды», — подытожил он.

Ранее экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен обвинил Шольца в нерешительности в вопросах военной помощи Украине.