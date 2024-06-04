СМИ узнали о тайной сделке Байдена с Германией

Президент США Джо Байден пошел на серьезный компромисс с правительством Германии в вопросе строительства российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщила газета Süddeutsche Zeitung.

«Изменения начались именно при Байдене. Санкции сняли, но оператор Nord Stream 2 AG избежал наказания», — отметили журналисты.

Они подчеркнули, что бывший президент США Дональд Трамп выступал против строительства газопровода, однако при Байдене ситуация поменялась.

«Он хотел наладить отношения с немецким правительством, хотя сам относился к перспективам строительства „Северного потока — 2“ очень скептически», — добавили авторы публикации.

Осенью 2022 года на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли теракты. В Швеции, Дании и Германии не исключали, что это была целенаправленная диверсия.

Ранее стало известно, что немецкие правоохранители начали проверку в связи с возможным раскрытием гостайны при строительстве газопровода «Северный поток — 2».