СМИ узнали о тайной сделке Байдена с Германией

SZ: Байден сделал серьезные уступки ФРГ при строительстве «Северного потока — 2»

Фото: РИА «Новости»

Президент США Джо Байден пошел на серьезный компромисс с правительством Германии в вопросе строительства российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщила газета Süddeutsche Zeitung.

«Изменения начались именно при Байдене. Санкции сняли, но оператор  Nord Stream 2 AG избежал наказания», — отметили журналисты.

Они подчеркнули, что бывший президент США Дональд Трамп выступал против строительства газопровода, однако при Байдене ситуация поменялась.

«Он хотел наладить отношения с немецким правительством, хотя сам относился к перспективам строительства „Северного потока — 2“ очень скептически», — добавили авторы публикации.

Осенью 2022 года на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли теракты. В Швеции, Дании и Германии не исключали, что это была целенаправленная диверсия.

Ранее стало известно, что немецкие правоохранители начали проверку в связи с возможным раскрытием гостайны при строительстве газопровода «Северный поток — 2».

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