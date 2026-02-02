МИД Франции призвал ЕС наладить прямой канал связи с Россией

Европейским странам следует создать прямой канал связи с Россией, причем такой диалог должен будет вестись в условиях прозрачности для Украины. Об этом в интервью газете Libération заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.

Он отметил, что Европа является главным сторонников Украины, поддерживая ее и в военном, и в финансовом плане.

«[Они] должны иметь возможность располагать каналом [связи] для отстаивания своих интересов, не перекладывая ответственность на кого-либо другого», — сказал дипломат.

Барро прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона, что важно возобновить контакты с Россией. По его словам, французские власти никогда не исключали такого диалога.

Ранее Макрон заявил, что европейцы должны участвовать в переговорах по урегулированию украинского конфликта. Он обсудил этот вопрос с президентом Украины Владимиром Зеленским, добавив, что Франция и дальше продолжит усиливать давление на Россию.

До этого лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо предупредил, что Евросоюз может расколоться из-за Украины, а также призвал Францию не тратить на украинцев ни денег, ни оружия, не военных.