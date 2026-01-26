Планы по приему Украины в ЕС к 2027 году приведут к расколу союза. Об лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил сообщил в эфире своего Youtube-канала , раскритиковав главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.

«Мы уже чувствуем, что ситуация накаляется, и вскоре начнем говорить о разрыве с Брюсселем, потому что принимать требования украинского президента Владимира Зеленского было абсолютным безумием», — сказал политик.

Он добавил, что если Украину все же примут в Евросоюз, Франции стоит рассмотреть вопрос о собственном выходе из организации.

Филиппо подытожил, что Париж не должен тратить на Киев ни деньги, ни оружие, ни солдат. По его мнению, Франции следует выйти из этой авантюры, а затем и из Европейского союза.

Ранее Филиппо заявил, что зампред Совбеза России Дмитрий Медведев был прав в своих оценках выступления Зеленского в Давосе. По его словам, европейские страны действительно подвергаются серьезным нападкам со стороны украинского лидера.